В киевском "Пробеге под каштанами" приняли участие десять тысяч человек - ВИДЕО

В забеге, продолжительность которого составила пять километров, приняли участие более десяти тысяч участников. Всего в программе было пять забегов - для спортсменов, "забег мужественных", забег на ходулях, детский забег и благотворительный.

Бегуны отправились по маршруту от Михайловской площади через Владимирский проезд – Софиевская площадь - улица Владимирская - улица Богдана Хмельницкого - улица Крещатик - разворот на Майдане Незалежности и далее - в обратном направлении.

Как сообщает пресс-служба киевского головы, в забеге также принимал участие и городской голова Виталий Кличко. При этом перед началом забега он отметил, что его целью стал сбор средств на закупку оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Таким образом все собранные сегодня средства помогут спасать детей с врожденными пороками сердца, - сказал городской голова, добавив, что количество людей, которые приобщаются к занятиям спортом в столице, ежегодно растет.

Напомним, "Пробег под каштанами" проходит ежегодно с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УРА-Информ, начиная с 2002 года участники "Пробега под каштанами" начали поддерживать Центр и собрали более 380 тысяч долларов, на которые было закуплено необходимое клинике оборудование и расходные материалы.