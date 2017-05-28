В Киеве неизвестные бросили гранату во двор частного дома - ФОТО

К счастью в результате взрыва никто не пострадал, но было повреждено окно дома. Как сообщает пресс-служба полиции области, сегодня утром, поступило сообщение от 34-летнего местного жителя.

Он рассказал, что в дворе прогремел взрыв. Уже на месте правоохранители установили, что взрыв, очаг которого остался на поверхности мягкого грунта, произошел ночью.

При этом взрывной волной повреждено окно дома. В полиции также сообщили, что во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлические осколки, рычаг запала и образцы грунта из эпицентра взрыва.

По факту взрыва открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство. Сейчас полицейские устанавливают возможных свидетелей и лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на детской площадке нашли боевую гранату. Опасная находка была обнаружена на улице Телиги. Тут двое мужчин заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали, увидели предмет, похожий на гранату.