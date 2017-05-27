Всемирный чемпионат по японских шахмат состоится в Киеве

В августе, 2017 года, в Киеве состоится Открытый Всемирный и Всеевропейский чемпионат по японских шахмат сёги.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается, данное мероприятие включено в программу празднования Года Японии в Украине.
Таким образом, во всех районах Киева проходят различные культурные, образовательные и просветительские праздники.
Стоить отметить, что сёги - это древняя настольная игра, своеобразные японские шахматы. При этом она является неотъемлемой частью японской культуры.
На данный момент в государстве Японии сёги увлекается более 20 млн жителей.
Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", лицензионные условия Минфина, разработанные для лотерейщиков, позволяют замаскировать в лотереях азартные игры.