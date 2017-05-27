03:00 27.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Всемирный чемпионат по японских шахмат состоится в Киеве

В августе, 2017 года, в Киеве состоится Открытый Всемирный и Всеевропейский чемпионат по японских шахмат сёги.

Всемирный чемпионат по японских шахмат состоится в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, данное мероприятие включено в программу празднования Года Японии в Украине.

Таким образом, во всех районах Киева проходят различные культурные, образовательные и просветительские праздники.

Стоить отметить, что сёги - это древняя настольная игра, своеобразные японские шахматы. При этом она является неотъемлемой частью японской культуры.

На данный момент в государстве Японии сёги увлекается более 20 млн жителей.

Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", лицензионные условия Минфина, разработанные для лотерейщиков, позволяют замаскировать в лотереях азартные игры.


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