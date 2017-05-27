Сегодня в Киеве перекроют большую часть улиц в центре

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

Таким образом, в столице будет перекрыт практически весь центр.

По этому поводу столичные полицейские обращаются к водителям, киевлянам и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

В частности, движение транспорта будет ограничено по маршруту с ул. Большой Васильковской, 55 (НСК "Олимпийский") через Северные ворота - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская до станции метро "Лыбидская" - разворот перед улицей Ивана Кудри - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультурная к НСК "Олимпийский" из Южные ворота.

А вот с 08:00 до 13:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park Maidan" предусмотрено поэтапное перекрытие движения по маршруту: Европейская площадь - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы - разворот возле станции метро "Нивки" - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Европейская площадь.

В свою очередь 13:00 до 18:00 запланировано поэтапное перекрытие движения по маршруту: Европейская площадь - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы - разворот возле станции метро “Нивки” -просп. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Европейская площадь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 28-го мая – специально в честь празднования столицей Дня Киева – в городе начнет курсировать ретро-поезд.