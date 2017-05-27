Ко Дню Киева в столице начнет курсировать ретро-поезд

Юго-Западная ж/д приняла решение о назначении ретро-поезда на период праздников. Эти сведения распространила пресс-служба акционерного общества “Укрзализныця”. Согласно данным – данный поезд станет отправляться с платформы номер один ж/д вокзала в 13-ть часов 49 минут. Обзорная экскурсия продлится два с половиной часа.

В составе же ретро-поезда будет три вагона, среди которых в том числе вагон-ресторан. Пассажирам он будет доступен в течение всего их путешествия.

Как сообщал УРА-Информ, из Украины в Краков будет курсировать поезд.