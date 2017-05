В столице на День Киева будет изменена работа городского транспорта В субботу, 27 мая, начиная с восьми часов утра и до 15:30 столичные власти меняют работу некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов. Новый график движения вводится на время проведения легкоатлетического мероприятия "Kyiv Euro Marathon 2017", который пройдет по маршруту: НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Жилянская - улица Большая Васильковская. Так автобусы №5 - в направлении железнодорожного вокзала от улица Изюмской до улица Ямской будет курсировать по действующей трассе, однако далее его маршрут будет пролегать по улицам Казимира Малевича, Короленковская, Тарасовская, далее по действующему маршруту; автобусы №20 - от жилого массива Корчеватое ст. м "Лыбидская"; троллейбусы №1 - от улицы Маршальской станции метро "Лыбидская"; троллейбусы №12 - на участках от улицы Смолича станции метро "Лыбидская" и от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по троллейбусным маршрутом № 14 "Ботанический сад"); троллейбусы №40 - от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской. Дополнительно на период внесения изменений в работу троллейбусов №40 организовано автобусный маршрут №40ТР, который будет курсировать с восьмич асов утра и до четырех часов дня, по маршруту "Железнодорожный массив - улица Жилянская" за трассой: Волгоградская - Соломенская - Протасов Яр - Ивана Федорова - Короленковская - Тарасовская - Жилянская - Антоновича - Ивана Федорова - Протасов Яр - Соломенская - Волгоградская. Пассажиры автобусов маршрута №40ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе, - заверили в столичной администрации. При этом в этом же день отменяется остановка "НСК" Олимпийский "на улице Жилянской для троллейбусов маршрутов №3, 12, 14, 40 и автобусов маршрута №40ТР, 69. Также 27 мая ориентировочно с восьми часов утра и до шестичасов вечера во время проведения международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park Maidan 2017" по маршруту Европейская площадь - Крещатик - б-р Тараса Шевченко - пр. Победы - разворот в районе станция метро "Нивки" - пр. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Европейская площадь, приостановят движение автобусов №24 троллейбусов №7, №39 и организуют работу с изменениями автобусов и троллейбусов, которые будут двигаться: автобусы №2 - от улицы Булгакова до улицы Пушечной по действующему маршруту, далее - улицы Выборгская - улицы Вадима Гетьмана - улицы Борщаговская - улицы Гарматная - б-р Вацлава Гавела, далее по действующему маршруту; автобусы №114 - от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского; автобусы №118 - от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта; троллейбусы №5 - от улицы Белицкой станции метро "Нивки"; троллейбусы №8, № 9, № 17 - соответственно от улицы. Смелянского, аэропорта "Киев", улицы Космонавтов до железнодорожного вокзала Южный. В воскресенье, 28 мая, ориентировочно с восьми часов утра и до четырех часов дня во время проведения международных соревнований "Race Horizon Park Classic 2017" по велосипедному спорту на шоссе (по маршруту: Гринченко - Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - Головка - Соломенская - Протасов Яр - Николая Гринченко) приостановлено движение автобусов №19 и будет организовано проезд транспорта: автобусов №5 - от железнодорожного вокзала до ул. Антоновича по действующей трассе, дальше ул. Тверская - ул. Большая Васильковская, далее по действующему маршруту; автобусов №12 - от железнодорожного вокзала до ул. Механизаторов по действующему маршруту, далее ул. Соломенская - ул. Волгоградская (до конечной остановки троллейбусного маршрута №3 "Железнодорожный массив") троллейбусов №40 - от Кадетского гая в Железнодорожный массива (ул. Волгоградская) троллейбусов №42 - от ул. Дегтяревской до Севастопольской площади. Кроме того, 28 мая начиная с восьми часов утра и до трех часов дня во время проведения 25-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами", который пройдет по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - Владимирская - Богдана Хмельницкого - Крещатик - Майдан Незалежности, внесены изменения, согласно которым транспорт будет двигаться: троллейбусы №6 - от Минского массива станция метро "Лукьяновская"; троллейбусы №16, № 18 - соответственно от улицы Щусева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы №24 - от музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади. Автобусы №114 организовано на двух участках: от улицы Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского; от железнодорожного вокзала "Центральный" до станция метро "Площадь Льва Толстого". Время работы фуникулера 27 и 28 мая продлено до 23:30. Как сообщал УНН, через проведение ярмарок изменится движение автобусов маршрутов № 98,61 и троллейбусов маршрута № 34. Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с проведением работ по капремонту передвижение транспорта на улице Бойчука будет ограничено. Ремонтные работы хотят вести начиная от Печерского путепровода и до улицы Подвысоцкого. Работы будут вести 28 и 29 мая и в эти же дни ограничат передвижение автотранспорта. Такие данные распространили в КГГА.

КГГА День Киева транспорт график изменение Твитнуть

В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки В каждом из столичных районов в период с 24-го по 28-е мая запланировано проведение с/х ярмарок.

Праздновать День Киева будут 31 мая Празднование Дня Киева в этом году было решено перенести на несколько дней.

В Киеве огранили движение транспорта по причине велогонки Tour of Ukraine УНИАН передает, что сегодня в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

"Укрэнерго" объяснило ситуацию с ТЭС Трипольская ТЭС прекратила свою деятельность в рабочем режиме.

Корпорация Google изменит название Будет создана новая холдинговая компания Alphabet Inc. - Группа бизнесов, крупнейшим из которых будет поисковик Google вместе с YouTube и Android. Об этом написали основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж в блоге компании. Читайте также: . . . . Facebook Вконтакте новости