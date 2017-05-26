Киевский зоопарк пополнился альпаками

Эти сведения распространили недавно в пресс-службе столичного зоопарка. Представители службы зоологического парка при помощи социальных сетей уже опубликовали фотографии альпак и назвала данное пополнение зоопарка настоящим праздником.

В зоопарке уже была альпака черного цвета и теперь у мальчика появилась компания сразу их трех альпак женского пола. В зоопарке теперь будет отличная дружная семья – говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в зоопарк Ровно привезли уникальное животное – тапира равнинного. Животное в 2016-ом году сюда было доставлено из Германии.