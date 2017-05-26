Детям силовиков АТО покажут спектакль

Так, для детей будет вскоре показан спектакль под названием "Сказки на любой случай". Именно первого июня сотрудники студии от дома офицеров покажут детям представление. Согласно постановке – это будут сразу четыре истории, как бы небольшие сообщения для детей.

Спектакль призван подарить детям отличное настроение, дать определение слову сказка. Постановка возвратит всех в детство – когда все было понятным и простым. Накануне же спектакля детей ожидают разные приятные сюрпризы.

Как сообщал УРА-Информ, для приобретения бойцам АТО протезов в нынешнем году направят более 40-ка миллионов гривен.