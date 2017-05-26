27 мая в центре столицы перекроют движение

Так, в ходе празднования столицей Дня Киева 27-го мая будет проведено сразу несколько спортивных состязаний – согласно их маршрутам планируется ограничить передвижения транспорта. Такое сообщение поступило от КГГА 26-го мая.

Согласно этим данным – с самого утра – с 8:30 и до 15-ти часов дня в процессе легкоатлетического мероприятия под названием "Kiev Euro Marathon" хотят ограничить передвижение авто по маршруту: Большая Васильковская – в месте, где находится "Олимпийский" - Саксаганского - Жилянская – вплоть до станции "Лыбидская" – затем будет разворот и в обратную сторону до Олимпийского.

Как сообщал УРА-Информ, в День Киева в городе также поменяют маршруты общественного транспорта.