21:39 26.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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27 мая в центре столицы перекроют движение

Согласно маршрутам планируемых соревнований хотят ограничить передвижение автотранспорта в центре столицы.

27 мая в центре столицы перекроют движение

Так, в ходе празднования столицей Дня Киева 27-го мая будет проведено сразу несколько спортивных состязаний – согласно их маршрутам планируется ограничить передвижения транспорта. Такое сообщение поступило от КГГА 26-го мая.

Согласно этим данным – с самого утра – с 8:30 и до 15-ти часов дня в процессе легкоатлетического мероприятия под названием  "Kiev Euro Marathon" хотят ограничить передвижение авто по маршруту: Большая Васильковская – в месте, где находится "Олимпийский" - Саксаганского - Жилянская – вплоть до станции "Лыбидская" – затем будет разворот и в обратную сторону до Олимпийского.

Как сообщал УРА-Информ, в День Киева в городе также поменяют маршруты общественного транспорта.


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