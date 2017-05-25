12:00 25.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице горел склад

В столице в одном из складских помещений возникло возгорание.

В столице горел склад

Так, склад горел 25-го мая в Деснянском райне города Киева. Эти сведения распространили сегодня представители ГСЧС страны. Так, примерно в полдесятого утра 25-го мая служба спасения по телефону получила данные про возгорание в помещении склада. Который находится по адресу – Красноткацкая, 42 б.

На место были отправлены спасатели и вскоре оказалось, что огонь охватил помещение третьего этажа четырех этажного помещения склада. На данный момент устранение последствий возгорания продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни по итогам попадания молнии загорелось сразу два жилых дома – в разных поселках.


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