В Киеве злоумышленник со стрельбой ограбил банк - ФОТО

Неизвестный мужчина в Печерском районе Киева сделав несколько выстрелов в потолок и забрал 285 гривен. В результате инцидента столичные полицейские проводят оперативно-разыскные действия.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.
По ее словам, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева. При этом соответствующую информацию предоставил диспетчер частной охраны.
К счастью, в результате ограбления никто не пострадал.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того правоохранители ризывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, ни под какими предлогами не передавать им свои деньги и, по возможности, своевременно проверять поступающую от них информацию.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве ограбили ювелирный магазин. Известно, что нападавшие были вооружены и забрали многие дорогие вещи.