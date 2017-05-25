В Киеве злоумышленник со стрельбой ограбил банк - ФОТО

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По ее словам, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева. При этом соответствующую информацию предоставил диспетчер частной охраны.

К счастью, в результате ограбления никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того правоохранители ризывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, ни под какими предлогами не передавать им свои деньги и, по возможности, своевременно проверять поступающую от них информацию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве ограбили ювелирный магазин. Известно, что нападавшие были вооружены и забрали многие дорогие вещи.