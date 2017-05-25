08:19 25.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166532:labazovych

В Киеве злоумышленник со стрельбой ограбил банк - ФОТО

Неизвестный мужчина в Печерском районе Киева сделав несколько выстрелов в потолок и забрал 285 гривен. В результате инцидента столичные полицейские проводят оперативно-разыскные действия.

В Киеве злоумышленник со стрельбой ограбил банк - ФОТО

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По ее словам, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева. При этом соответствующую информацию предоставил диспетчер частной охраны.

К счастью, в результате ограбления никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Кроме того правоохранители ризывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, ни под какими предлогами не передавать им свои деньги и, по возможности, своевременно проверять поступающую от них информацию.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Киеве ограбили ювелирный магазин. Известно, что нападавшие были вооружены и забрали многие дорогие вещи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив