В Киеве неизвестные расстреляли мотоциклиста - ФОТО

Из-за полученных ранений пострадавший скончался на месте. Как сообщила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Национальной полиции Киева Оксана Блищик, инцидент произошел на Харьковском шоссе около десяти часов вечера.

Подозреваемые были на двух автомобилях. Их личности во время оперативных мероприятий удалось установить.

Сейчас полиция разыскивает мужчину, который стрелял. По предварительным данным стрелявший скрылся на автомобиле "Seat" желтого цвета.

Она также рассказала, что на месте происшествия правоохранители установили, что пострадавший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получив ранения, проехал несколько метров, а затем упал. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался до их приезда.

Полиция открыла по факту убийства уголовное дело и просит свидетелей трагического события, есть у них полезная для следствия информация, обратиться в ближайшее управление полиции или позвонить на 102.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 апреля в Днепровском районе Киева произошла очередная стрельба. Правоохранительные органы пересекли группу преступников, которые обворовывали автомобили.

Вместе с тем столичной полиции все же удалось задержать злоумышленников. Однако при задержании оперативнику пришлось выстрелить из травматического оружия, чтобы тот не сбежал.