13:33 25.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Бабьем Яру осквернили памятник

В столице недавно оказался осквернен монумент, установленный в память про жертв Холокоста.

В Бабьем Яру осквернили памятник

Так, вандалы облили данный монумент краской красного цвета. Эти сведения при помощи соцсети Facebook распространил представитель института нацпамяти В. Вятрович. Согласно его словам – новый акт вандализма замечен в Бабьем Яру. Также про инцидент уже сообщили и представители Украинского еврейского комитета.

Так, был осквернен вандалами монумент "Менора", который ранее был установлен в память про тысячи убитых в период Холокоста евреев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице вандалы полили краской монумент Владимиру Великому. Это было в 2016-ом году.


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