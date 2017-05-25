В Бабьем Яру осквернили памятник

Так, вандалы облили данный монумент краской красного цвета. Эти сведения при помощи соцсети Facebook распространил представитель института нацпамяти В. Вятрович. Согласно его словам – новый акт вандализма замечен в Бабьем Яру. Также про инцидент уже сообщили и представители Украинского еврейского комитета.

Так, был осквернен вандалами монумент "Менора", который ранее был установлен в память про тысячи убитых в период Холокоста евреев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице вандалы полили краской монумент Владимиру Великому. Это было в 2016-ом году.