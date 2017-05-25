13:57 25.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Бойчука ограничат движение

По причине проведения работ по капремонту передвижение транспорта на улице Бойчука будет ограничено.

На улице Бойчука ограничат движение

Так, вскоре планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие на Бойчука в столице. Ремонтные работы хотят вести начиная от Печерского путепровода и до улицы Подвысоцкого. Работы будут вести 28 и 29 мая и в эти же дни ограничат передвижение автотранспорта. Такие данные распространили в КГГА.

Таким образом – с восьми утра и до 19-ти часов вечера 27-го мая движение в сторону Подвысоцкого ограничат. Кроме того – также ограничат движение с восьми утра и до 19-ти 28-го мая – в этом же направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в городе движение троллейбуса номер 43 будет изменено на время.


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