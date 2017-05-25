На улице Бойчука ограничат движение

Так, вскоре планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие на Бойчука в столице. Ремонтные работы хотят вести начиная от Печерского путепровода и до улицы Подвысоцкого. Работы будут вести 28 и 29 мая и в эти же дни ограничат передвижение автотранспорта. Такие данные распространили в КГГА.

Таким образом – с восьми утра и до 19-ти часов вечера 27-го мая движение в сторону Подвысоцкого ограничат. Кроме того – также ограничат движение с восьми утра и до 19-ти 28-го мая – в этом же направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в городе движение троллейбуса номер 43 будет изменено на время.