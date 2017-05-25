Кличко прокомментировал повышение цен на проезд

Сумма данных дотаций – около 448 миллионов гривен. Такое заявление сделал 25 мая мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что цена проезда в транспорте вырастет лишь на гривну – ведь часть расходов в данной сфере берет на себя столица. Кличко сказал про это в самом начале заседания Киевсовета.

Мэр города при этом также добавил, что дотации будут направлены прежде всего на выплату зарплаты, а также на иные расходы, являющиеся первоочередными.

Как сообщал УРА-Информ, столичный метрополитен повысит цену проезда на гривну. Это произойдет уже летом 2017-го года.