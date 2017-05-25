Движение по улице Грушевского частично приостановлено

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Как отмечается, у третьего подъезда Верховной Рады второй день протестующие требуют отозвать из парламента законопроект о введении сбора в два евро в сутки за нерастаможенные автомобили на иностранных номерах.

В связи с митингом возле парламента движения транспорта на улице Михаила Грушевского ограничено.

Таким образом, автомобили движутся в центр только с улицы Шелковичной.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine было временно ограничено движение всех видов транспорта.