В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Таким образом, в период с 24-го по 28-е мая будут проведены ярмарки с с/х товарами – в ходе них людям предложат свежие продукты и многие другие товары. Эти сведения распространили в пресс-службе столичной администрации. Ярмарки призваны обеспечить потребности граждан в свежей сельскохозяйственной продукции, продуктах переработки ее – по самым разным группам товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в честь празднования Дня Киева должно быть проведено около 30-ти различных увлекательных мероприятий. Такое заявление ранее сделал мэр города В. Кличко.