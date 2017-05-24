12:33 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В каждом из столичных районов в период с 24-го по 28-е мая запланировано проведение с/х ярмарок.

В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Таким образом, в период с 24-го по 28-е мая будут проведены ярмарки с с/х товарами – в ходе них людям предложат свежие продукты и многие другие товары. Эти сведения распространили в пресс-службе столичной администрации. Ярмарки призваны обеспечить потребности граждан в свежей сельскохозяйственной продукции, продуктах переработки ее – по самым разным группам товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в честь празднования Дня Киева должно быть проведено около 30-ти различных увлекательных мероприятий. Такое заявление ранее сделал мэр города В. Кличко.


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