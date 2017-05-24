17:37 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице переименована станция "Киев-Московский"

На Юго-Западной ж/д столицы нашей страны было решено дать новое наименование станции Киев-Московский.

В столице переименована станция

Также было принято решение и про переименование станции Киев-Октябрьский, а также станции Щорс. Про это сегодня – 24 мая – передали в пресс-центре Укрзализныци. Таким образом, Киев-Октябрьский отныне будет именоваться Гришки, а также Киев-Московский назвали Киев-Демеевский, Щорс же было решено назвать Сновском.

Новые названия внесли в расписание передвижения поездов, которое присутствует на сайте, а также в зданиях вокзалов и на интернет-сервисах по торговле билетами и ведению работ с отправителями грузов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее приняли решение касательно переименования н.п. Мукачеве в Мукачево.


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