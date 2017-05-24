17:13 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Владимирском спуске ограничат движение транспорта

В столице вскоре должны будут ограничить передвижение авто по Владимирскому спуску.

На Владимирском спуске ограничат движение транспорта

Все дело в планируемом проведении ремонта мостовой. Ремонтные работы стартуют с 22-ух часов вечера 24-го мая и будут завершены рано утром 25 мая. Поэтому будет временно ограничено перемещение автотранспорта по спуску.

Эти данные сегодня распространила КГГА. Работники же Киевавтодора уже попросили у водителей отнестись к данного рода неудобству понимающе и выбрать себе в ближайшее время иной маршрут передвижения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в мае планировалось ограничить движение на улице Красноткацкая в столице – из-за ремонта, который планировали с 17 по 20 мая.


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