На Владимирском спуске ограничат движение транспорта

Все дело в планируемом проведении ремонта мостовой. Ремонтные работы стартуют с 22-ух часов вечера 24-го мая и будут завершены рано утром 25 мая. Поэтому будет временно ограничено перемещение автотранспорта по спуску.

Эти данные сегодня распространила КГГА. Работники же Киевавтодора уже попросили у водителей отнестись к данного рода неудобству понимающе и выбрать себе в ближайшее время иной маршрут передвижения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в мае планировалось ограничить движение на улице Красноткацкая в столице – из-за ремонта, который планировали с 17 по 20 мая.