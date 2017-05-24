01:00 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне предлагают вырубить в городе все тополя

Киевляне на сайте горсовета решили зарегистрировать петицию, предусматривающую вырубку в городе тополей.

Киевляне предлагают вырубить в городе все тополя

Так, ежегодно миллионы жителей страдают от тополиного пуха и сезонных аллергий. Люди вынуждены пить вредные лекарства из-за этого. Потому люди предложили вырубить в столице все тополя, а также внедрить запрет на их дальнейшую высадку. А полученную от срезания деревьев древесину нужно будет отдать заведениям, отопление которых проводится за счет твердого топлива.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Ужгород ранее распустилось т.н. тюльпанное дерево – на площади Народная. Такое дерево является близким родственником всем известной магнолии.


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