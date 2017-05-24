"Киевгаз" приостановил газоснабжения двух теплоисточников и котельной "Теремки"

Такое решения было принято из-за задолженности в размере около 200 млн грн. Как отмечается, газоснабжение СТ-1, СТ "Беличи" и РК "Теремки" обеспечивают горячим водоснабжением в межотопительный сезон 1980 потребителей столицы.

Также в ведомстве подчеркнули, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение задолженности потребителей за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вступило в силу решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, которым отменяется введение абонентской платы за газ.