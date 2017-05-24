10:39 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевгаз" приостановил газоснабжения двух теплоисточников и котельной "Теремки"

В сообщении пресс-службы "Киевгаз" передают, что газоснабжение двух столичных теплоисточников и районной котельной "Теремк" было приостановлено на неопределенное время.

Такое решения было принято из-за задолженности в размере около 200 млн грн. Как отмечается, газоснабжение СТ-1, СТ "Беличи" и РК "Теремки" обеспечивают горячим водоснабжением в межотопительный сезон 1980 потребителей столицы.

Также в ведомстве подчеркнули, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение задолженности потребителей за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вступило в силу решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, которым отменяется введение абонентской платы за газ.


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