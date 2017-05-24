05:00 24.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Длинные юбки ломают эскалаторы столичной подземки

Столичные власти обеспокоены, что длинные платья девушек уже не впервые останавливают роботу эскалатора в метро.

Длинные юбки ломают эскалаторы столичной подземки

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Как отмечается, последние два дня длинные юбки останавливают верхней эскалатор на метро "Университет".

"Девушки остановитесь! Придерживайте красоту, потому что другим пассажирам приходится спускаться пешком ", - говорится в сообщении.

В метрополитене также посоветовали не заходить за желтую ограничительную линию и не садиться на ступеньки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро "Харьковская" сотрудники управления полиции задержали 21-летнего уроженца Луганской области с наркотиками в рюкзаке. В данный момент злоумышленник задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.


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