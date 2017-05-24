Длинные юбки ломают эскалаторы столичной подземки

Столичные власти обеспокоены, что длинные платья девушек уже не впервые останавливают роботу эскалатора в метро.
Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
Как отмечается, последние два дня длинные юбки останавливают верхней эскалатор на метро "Университет".
"Девушки остановитесь! Придерживайте красоту, потому что другим пассажирам приходится спускаться пешком ", - говорится в сообщении.
В метрополитене также посоветовали не заходить за желтую ограничительную линию и не садиться на ступеньки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро "Харьковская" сотрудники управления полиции задержали 21-летнего уроженца Луганской области с наркотиками в рюкзаке. В данный момент злоумышленник задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.