В Киеве перевернулась фура со щебнем - ФОТО

В результате дорожно-транспортного движение никто не пострадал, однако на дороге образовалась пятикилометровая пробка. Как сообщают очевидцы, авария произошла в Голосеевском районе при въезде на Столичное шоссе.

По данным свидетелей, водитель не справился с управлением на закруглении спуска и грузовик перевернулся на бок. Сам водитель получил небольшие травмы, однако от госпитализации отказался.

Вместе с тем полиция увезла его для проведения теста на алкоголь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 мая поздно вечером в Киеве произошла масштабная авария. На улице Саперно-Слободской столкнулись сразу пяти автомобилей. В результате аварии пять человек попали в больницу.