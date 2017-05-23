Столичный метрополитен поднимает стоимость проезда на гривну

Так, по мнению местных властей, проезд в метрополитене должен стоить пять гривен, в наземной транспорте - четыре гривны. Соответствующее решение, если оно будет принять, должно вступить с 15 июля. Как сообщают в КГГА, проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" уже подготовлен.

В нем, в частности, сказано, что разовый проезд автобусом, трамваем, троллейбусом, фуникулером будет стоить киевлянам четыре гривны, а метрополитеном (без использования пластиковой бесконтактной карточки) - пять гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, стоимость проезда в киевских маршрутках поднимут до восьми гривен.