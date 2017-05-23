Проезд в столичном транспорте повысили из-за увеличения минималки - КГГА

Об этом во вторник, 23 мая, рассказал журналистам источник в Киевской городской государственной администрации. По его словам, электроэнергия подорожала в 4,6 раза, повысилась также стоимость запчастей и топлива, а также увеличился размер минимальной заработной платы.

Вместе с тем источник заверил, что повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте не может произойти до проведения общественных слушаний. Согласно процедуре проект распоряжения будет подписан после общественных слушаний.

Он будет опубликован сегодня на портале Киевгорадминистрации и будет там находиться в открытом доступе 20 дней для изучения его общественностью, - заверил источник, добавив, что себестоимость проезда в метрополитене составляет 6,64 гривен, а в наземном коммунальном транспорте - 5,76 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена увеличить стоимость проезда в коммунальном транспорте до пяти гривен в метрополитене и до четырех гривен в наземном коммунальном транспорте с 15 июля.