Чиновника Киевсовета поймали на взятке

В сообщении говорится, что управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению ведущего специалиста отдела рекламы департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета в получении неправомерной выгоды.

Сообщается, что указанный чиновник Киевского городского совета требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 52 тыс грн за несовершение действий по демонтажу объектов наружной рекламы, размещенных на фасадах магазинов, фактически принадлежащих предпринимателю.

В отношении чиновника было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Также отмечено, что госслужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Ранее УРА-Информ сообщал, что прокуратура города Киева задержала чиновницу департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации.