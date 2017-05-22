В столице "Нива" вырвала дерево с корнем

Так, в районе города Виноградарь авто марки Нива сумела вырвать крупное дерево, а после этого машина опрокинулась вверх дном. Про это рассказывают свидетели этих событий. Все это случилось на улице Вышгородская.

По итогам этой странной аварии пострадали только те, кто находился непосредственно в самой Ниве. Водитель получил травмы, равно как и пассажир. Они оба кроме прочего пребывали в состоянии опьянения. Обоих увезла в больницу скорая Сейчас все подробности аварии устанавливаются.

Как сообщал УРА-Информ, в Тель-Авиве авто на скорости врезалось прямо в толпу граждан. По итогам аварии трое оказались травмированы. Полицейские говорят, что это не теракт, а просто авария.