В столице на время движение некоторых трамваев прекратят

Согласно данным Киевпастранса – уже 23-го мая передвижение маршрута номер 28, а также номер 33 будет закрыто. Дело в том, что планируются вскоре некоторые работы на Хоткевича и потому два маршрута закроют до утра следующего дня. Также известно и про ограничение перемещения авто на городском Московском мосту – по той же причине ведения работ.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ближайшее время будут проводить велогонку и потому в центральной части н.п. также планируют ограничить перемещение всего автотранспорта.