16:36 22.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166313:mysnichenko

В столице на время движение некоторых трамваев прекратят

По причине некоторых дорожных работ в городе Киеве хотели бы на некоторый период времени прекратить движение некоторых трамвайных маршрутов.

В столице на время движение некоторых трамваев прекратят

Согласно данным Киевпастранса – уже 23-го мая передвижение маршрута номер 28, а также номер 33 будет закрыто. Дело в том, что планируются вскоре некоторые работы на Хоткевича и потому два маршрута закроют до утра следующего дня.  Также известно и про ограничение перемещения авто на городском Московском мосту – по той же причине ведения работ.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ближайшее время будут проводить велогонку и потому в центральной части н.п. также планируют ограничить перемещение всего автотранспорта.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив