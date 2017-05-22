В Киеве на детской площадке нашли боевую гранату - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киеве.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали, увидели предмет, похожий на гранату.

Также сообщается, что на данный момент устанавливаются лица, которые оставили предмет на детской площадке.

В связи с этим следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

При этом санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине во двор дома бросили две гранаты.