14:30 22.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на детской площадке нашли боевую гранату - ФОТО

В Киеве на одной из детских площадок на ул. Телиги была обнаружена боевая граната Ф-1 с запалом. 

В Киеве на детской площадке нашли боевую гранату - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киеве.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали, увидели предмет, похожий на гранату. 

Также сообщается, что на данный момент устанавливаются лица, которые оставили предмет на детской площадке. 

В связи с этим следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

При этом санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине во двор дома бросили две гранаты.


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