Суд оставил бывшего главу столичного ГАИ Макаренко под арестом

Как сообщает на своей страничке в Facebook столичная прокуратура, суд поддержал их позицию и оставил без изменений меру пресечения для бывшего начальника ГАИ в Киеве Николая Макаренко в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в пять миллионов гривен. Таким образом суд отклонил жалобу адвокатов задержанного, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля 2017 года стало известно об экстрадиции в Украину российской стороной бывшего начальника киевской ГАИ Макаренко, находившегося в международном розыске за коррупционную деятельность и задержанного в московском аэропорту "Домодедово".

14 апреля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме пять миллионов гривен. Его обвиняют

в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Как сообщал УРА-Информ, Николай Макаренко в апреле 2015 года выехал из Украины незаконно.