На празднование Дня Киева потрачено почти 400 тыс грн из бюджета

В сообщении говорится, что Анна Старостенко призналась, что примерно 100 тыс грн выделено на празднование Дня Киева на Софийской площади, до 100 тыс. грн — на церемонию вручения премии "Киев".

И еще около 170 тыс грн на другие развлекательные мероприятия, которые состоятся в честь Дня города.

Ранее УРА-Информ сообщал, что с 25 по 28 мая ко Дню Киева на Софийской площади будет проходить праздник цветов и танца. К участию в действие уже приглашены коллективы и школы танцев. Кроме того, все желающие увидят разные танцевальные направления – вальс, танго и многое другое.