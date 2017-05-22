15:51 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На празднование Дня Киева потрачено почти 400 тыс грн из бюджета

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко сообщила СМИ, что в этом году на организацию праздничных мероприятий ко Дню Киева из бюджета города было потрачено 370 тыс грн.

На празднование Дня Киева потрачено почти 400 тыс грн из бюджета

В сообщении говорится, что Анна Старостенко призналась, что примерно 100 тыс грн выделено на празднование Дня Киева на Софийской площади, до 100 тыс. грн — на церемонию вручения премии "Киев".

И еще около 170 тыс грн на другие развлекательные мероприятия, которые состоятся в честь Дня города.

Ранее УРА-Информ сообщал, что с 25 по 28 мая ко Дню Киева на Софийской площади будет проходить праздник цветов и танца. К участию в действие уже приглашены коллективы и школы танцев. Кроме того, все желающие увидят разные танцевальные направления – вальс, танго и многое другое.


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