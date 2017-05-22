На Московском мосту в Киеве временно ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, движения транспорта на данном мосту будет выглядит следующим образом:

-с 21:00 22 мая до 6:00 23 мая в направлении ст. м. "Петровка";

-с 21:00 23 мая до 6:00 24 мая в направлении ст. м. "Петровка";

-с 21:00 24 мая до 6:00 25 мая в направлении жилого массива "Троещина".

В связи с этим Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine будет временно ограничено движение всех видов транспорта.