11:59 22.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Московском мосту в Киеве временно ограничат движение транспорта

На столичном Московском мосту с 22 по 24 мая ограничат движения транспорта из-за текущего ремонта асфальтобетонного покрытия.

На Московском мосту в Киеве временно ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, движения транспорта на данном мосту будет выглядит следующим образом:

-с 21:00 22 мая до 6:00 23 мая в направлении ст. м. "Петровка";

-с 21:00 23 мая до 6:00 24 мая в направлении ст. м. "Петровка";

-с 21:00 24 мая до 6:00 25 мая в направлении жилого массива "Троещина".

В связи с этим Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine будет временно ограничено движение всех видов транспорта. 


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