В Киеве в воскресенье ограничат вход на три станции метро

В связи с чем Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" предупреждает о возмождности ограничения входа для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сказано в сообщении пресс-службы метрополитена, после окончания матча, для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 мая в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту "Tour of Ukraine" в Киеве временно ограничат движение всех видов транспортных средств.