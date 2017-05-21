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В Киеве в воскресенье ограничат вход на три станции метро

В воскресенье, 21 мая, в Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" и "Заря".

В Киеве в воскресенье ограничат вход на три станции метро

В связи с чем Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" предупреждает о возмождности ограничения входа для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сказано в сообщении пресс-службы метрополитена, после окончания матча, для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 мая в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту "Tour of Ukraine" в Киеве временно ограничат движение всех видов транспортных средств.


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