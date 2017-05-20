09:39 20.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице идет установка бесплатных счетчиков для воды

Департамент соцполитики КГГА и коммунальщики уже приступили к установке счетчиков в квартирах у льготников.

В столице идет установка бесплатных счетчиков для воды

Такие бесплатные счетчики появятся у всех льготников совершенно бесплатно. Эту информацию распространили в КГГА. Согласно данным – в коммунальных центрах у столичных жителей принимаются заявления на установку таких счетчиков. И у жителей Подола и Троещины уже такие счетчики установлены, хотя работы продолжаются.

Такая работа будет вестись до 2018-го года – согласно одной из социальных программ. На ее внедрение уже выделено десять миллионов гривен. Эти приборы помогут людям серьезно экономить на оплате коммунальных услуг.

Как сообщал УРА-Информ, на Хмельнитчине выявили массу вмешательств в функционирование счетчиков.


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