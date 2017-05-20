Кличко дал старт соревнованиям на обновленном велотреке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

По словам Кличко, этот город постепенно становится велостолицей, поскольку здесь люди все больше используют велотранспорт для перемещения на роботу или отдых.

Наша задача – чтобы велосипед в Киеве был такой же популярный, как в Голландии, где велосипедов намного больше, чем автомобилей", – отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что Киев не совсем удобен для передвижения на велосипеде. Однако столичная власть делает все возможное, чтобы улучшить велоинфраструктуру.

Таким образом, обновленный велотрек – это современный спортивный объект, на котором начинается возрождение киевского велоспорта.

"Я поздравляю всех с тем, что наш Киевский велотрек получил новую жизнь – большую, успешную, спортивную!", – добавил Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице недавно был презентован путеводитель для туристов, который называется Kyiv City Guide.