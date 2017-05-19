В столице работает 3700 докторов наук

Такие данные сегодня обнародовала пресс-служба статистического управления. Таким образом – к завершению 2016-го число исполнителей исследований в научной сфере было равно 43 тысячи граждан, а исследователи среди них – это 28600 человек. При этом 3500 человек технического персонала и вспомогательный – это 12 тысяч граждан.

А степень докторов разных наук имеют в столице примерно 3700 граждан - сотрудников НИИ и прочих организаций. В целом расходы на исследования в прошлом году составили 4990 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, реформирование сферы науки в Украине продвигается медленно.