18:23 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдет велодень

На 20-е мая в столице запланировано проведение мероприятия под названием велодень.

В столице пройдет велодень

Таким образом, велодень хотели бы устроить завтра именно на Софийской Площади. Эти сведения распространили сегодня в КГГА.

Таким образом – в день 20-го мая с самого утра на Софийской Площади будет проходить Велодень. Ждут приезда на мероприятие примерно семи тысяч велосипедистов. Потом колонны велосипедистов с каждого киевского района прокатятся по площади, потом проведут флешмоб, образовав импровизированный дорожный знак. Затем закроют движение транспорта по маршруту следования колонн велосипедистов.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году в столице также проходил велодень.


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