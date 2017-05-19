В столице пройдет велодень

Таким образом, велодень хотели бы устроить завтра именно на Софийской Площади. Эти сведения распространили сегодня в КГГА.

Таким образом – в день 20-го мая с самого утра на Софийской Площади будет проходить Велодень. Ждут приезда на мероприятие примерно семи тысяч велосипедистов. Потом колонны велосипедистов с каждого киевского района прокатятся по площади, потом проведут флешмоб, образовав импровизированный дорожный знак. Затем закроют движение транспорта по маршруту следования колонн велосипедистов.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году в столице также проходил велодень.