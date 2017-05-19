01:00 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появится еще восемь скверов

В процессе заседания горсовета столицы 18-го мая депутаты решили вскоре создать в городе еще восемь скверов.

В столице появится еще восемь скверов

Такое сообщение поступило от пресс-службы КГГА. Согласно этим данным – семь сквериков будут вскоре организованы в районе города Голосеево, а также еще один сквер должен быть обустроен на участке земли, что в Днепровском районе. В основном площадь данных скверов для отдыха граждан будет составлять примерно по 03,-0,5 гектара – отметили в Киевсовете.

Как сообщал УРА-Информ, ранее столичная власть решила организовать в городе четыре новых сквера – решение приняли весной 2016-го года. Скверы планировались в Днепровском районе, а также в районе Святошино.


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