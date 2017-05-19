15:19 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице к лету откроют 11 пляжей

К нынешнему лету в городе Киеве власть собирается открывать 11-ть пляжей, которые предназначены для отдыха граждан.

В столице к лету откроют 11 пляжей

Эти сведения распространили 19 мая в КГГА. Согласно данным – восемь пляжей собираются открывать в этот раз в столичном Днепровском районе, а также два пляжа будут работать для отдыхающих в районе Оболонь. Один пляж должен быть вскоре открыт в Деснянском районе. На них на все будут вскоре выданы паспорта готовности к работе.

Кроме прочего, горожанам и столичным гостям предложено приходить на отдых еще в 17-ть зон возле воды, хотя там нет возможности купаться. Кроме прочего, впервые сразу три столичных пляжа примут участие в конкурсе Голубой флаг.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в марте начали набирать работников в пляжный патруль.


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