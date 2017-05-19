В Киеве открыли "Сквер влюбленных"

Про это рассказали сотрудники Минюста. Согласно этим сведениям – Петренко на выступлении на церемонии открытия сквера отметил, что это честь для него – вместе с представителями власти открывать указанный сквер. Данные Сквер для влюбленных располагается около отделения регистрации браков в районе города Дарница. Это будет такое место под открытым небом, которую создать ранее предлагала местная община. Он вскоре непременно станет ярким символом столицы и здесь образуется немало новых семей – сказал Петренко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее анонсировалось открытие " Сквера для влюбленных", который будет находиться под открытым небом.