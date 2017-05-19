19:56 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166170:mysnichenko

В Киеве открыли "Сквер влюбленных"

П. Петренко – украинский министр юстиции – недавно участвовал в церемонии открытия в торжественных условиях "Сквера для влюбленных". 

В Киеве открыли

Про это рассказали сотрудники Минюста. Согласно этим сведениям – Петренко на выступлении на церемонии открытия сквера отметил, что это честь для него – вместе с представителями власти открывать указанный сквер. Данные Сквер для влюбленных располагается около отделения регистрации браков в районе города Дарница. Это будет такое место под открытым небом, которую создать ранее предлагала местная община. Он вскоре непременно станет ярким символом столицы и здесь образуется немало новых семей – сказал Петренко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее анонсировалось открытие " Сквера для влюбленных", который будет находиться под открытым небом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив