В Киеве на Оболони прорвало теплосеть, 25 домов остались без воды - ФОТО

В результате аварии около 25 домов осталось без воды. Как сообщает местные жители в социальной сети, авария произошла на проспекте Героев Стадинграда.

Теперь посреди дороги образовалась огромная дыра, поскольку произошел обвал дорожного покрытия. Дорогу полностью перекрыли для проезда в обе стороны.

Вместе с тем коммунальники пояснил, что трубы старые, им более 35 лет и менять их надо было лет десять тому назад. Сейчас на месте инцидента работают ремонтные службы.

Прогнозируется, что работы продлятся не менее суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 16 марта, вновь затопило улицу Борщаговскую. Тут произошел прорыв трубы с холодной водой. По данным очевидцев в некоторых местах вода доходила до 20 сантиметров и больше. Авария произошла около полудня.