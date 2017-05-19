18:29 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве будет изменен один трамвайный маршрут

В столице грядут временные перемены в функционировании трамваев маршрута номер 33.

В Киеве будет изменен один трамвайный маршрут

Так, временные перемены в маршруте будут внесены в Киеве. Эти сведения распространили коммунальщики "Киевпастранса" – отметила КГГА. Известно, что начиная с 22-го числа и вплоть до второго июня с полуночи и до пяти утра из-за работ на путях на улице города Миропольская в маршруте трамваев планируют некоторые изменения – сказано в сообщении сегодня.

Как сообщал УРА-Информ, для гостей конкурса Евровидение был бесплатным проезд в речном трамвайчике. В Мининфраструктуры передавали, что такой транспорт начал свою работу специально в честь проведения популярного конкурса.


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