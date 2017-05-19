Метро "Вокзальная" работает в обычном режиме

Об этом в пятницу утром, 19 мая, сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен". Как сказано на странице ведомства в социальной сети, "Вокзальная" работает в обычном режиме.

Вместе с тем причины, по которым в сегодня утром была закрыта станция на вход, там не уточнили.

Напомним, станция киевского метрополитена "Вокзальная" с утра была закрыта на вход. Причины - в ведомстве не пояснили

Как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня в городе Киеве также на какое-то время планирует закрыть троллейный маршрут номер 24.