Киеврада намерена снести завод "Большевик"

Проект был представлен институтом "Киевдормостпроект". Как сообщает пресс-служба ведомстве, таких жертв требует новый вариант реконструкции дорожной развязки возле станции метрополитена "Шулявская".

Он уже одобрен Градостроительным советом Киева и предусматривает строительство дорожной петли и снос здания завода. На его месте появится петля. Поворот будет начинаться с улицы Довженко на проспект Победы.

Тут также появятся два съезда с путепровода на проспект Победы, - пояснили в ведомстве, добавив, что проект не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении "Киевавтодора".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шулявский мост в Киеве отремонтируют китайцы.