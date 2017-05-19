00:30 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киеврада намерена снести завод "Большевик"

Киевской городской раде предлагают снести помещений завода "Большевик", расположенного возле метро "Шулявская".

Киеврада намерена снести завод

Проект был представлен институтом "Киевдормостпроект". Как сообщает пресс-служба ведомстве, таких жертв требует новый вариант реконструкции дорожной развязки возле станции метрополитена "Шулявская".

Он уже одобрен Градостроительным советом Киева и предусматривает строительство дорожной петли и снос здания завода. На его месте появится петля. Поворот будет начинаться с улицы Довженко на проспект Победы.

Тут также появятся два съезда с путепровода на проспект Победы, - пояснили в ведомстве, добавив, что проект не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении "Киевавтодора".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шулявский мост в Киеве отремонтируют китайцы.


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