В столице временно закроют движение троллейбуса №24

Эти сведения распространили сегодня – 18-го мая – в "Киевпасстранс". Согласно переданным данным – по причине активного асфальтирования дороги на Луговой улице начиная с 20-го и по 23-е мая должны закрыть курсирование троллейбуса 24-го маршрута. А ради пассажирских перевозок на данный временной отрезок будет организовано движение 24К троллейбуса – от Свободы и до Ивашкевича. Также будет обслуживать пассажиров троллейбус 24Д – от Северной до Бандеры. Кроме прочего, станет ходить троллейбус номер 24ТР – Ивашкевича-Минская станция метрополитена.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе восстановили движение автобусов номер 114.