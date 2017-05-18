17:17 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице временно закроют движение троллейбуса №24

В городе Киеве на какое-то время планирует закрыть курсирование троллейбусов номер 24. 

В столице временно закроют движение троллейбуса №24

Эти сведения распространили сегодня – 18-го мая – в "Киевпасстранс". Согласно переданным данным – по причине активного асфальтирования дороги на Луговой улице начиная с 20-го и по 23-е мая должны закрыть курсирование троллейбуса 24-го маршрута. А ради пассажирских перевозок на данный временной отрезок будет организовано движение 24К троллейбуса – от Свободы и до Ивашкевича. Также будет обслуживать пассажиров троллейбус 24Д – от Северной до Бандеры. Кроме прочего, станет ходить троллейбус номер 24ТР – Ивашкевича-Минская станция метрополитена.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе восстановили движение автобусов номер 114.


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