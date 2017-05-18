В Киевраде активисты подрались с охраной - ВИДЕО

Активистами и охраной подрались в кулуарах здания по улице Крещатик, 36. Как сообщают журналисты с места событий, около 60 жителей дома по улице Милютенко, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, пытались пройти в сессионный зал. По их словам, решение вопроса отселения жителей затягивается, что угрожает жизни и здоровью людей.

Среди активистов находятся представители общественной организации "Бюро защиты экологии и окружающей среды", которые и стали зачинщиками потасовки с охраной не пропустившей людей в зал. Во время потасовки активисты оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений.

По состоянию на 12 часов дня заседание Киеврады приостановлено, активисты находятся в зале.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской городской раде в четверг, 3 марта, произошла потасовка. Во время пленарного заседания подрались депутаты. Как сообщаю журналисты, в конфликт пришлось вмешаться городскому голове Виталию Кличко.