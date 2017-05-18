12:18 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица отмечает Международный день музеев

18 мая столичные жители планируют празднование Международного дня музеев. 

Столица отмечает Международный день музеев

Эти сведения сегодня распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно данным – в связи с таким празднованием сегодня работников музеев будут поздравлять представители КГГА, а также члены профильных Департаментов.  Лучшим же работникам музеев также хотят вручить Благодарности от мэра, а также подарить грамоты. КГГА также подчеркивает и то, что казна музеев в 2016-ом была пополнена на серьезную сумму.

Как сообщал УРА-Информ, еще в апреле нынешнего года планировалось одобрить проект Музея Революции достоинства, который должен будет появиться в городе.


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