Столица отмечает Международный день музеев

Эти сведения сегодня распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно данным – в связи с таким празднованием сегодня работников музеев будут поздравлять представители КГГА, а также члены профильных Департаментов. Лучшим же работникам музеев также хотят вручить Благодарности от мэра, а также подарить грамоты. КГГА также подчеркивает и то, что казна музеев в 2016-ом была пополнена на серьезную сумму.

Как сообщал УРА-Информ, еще в апреле нынешнего года планировалось одобрить проект Музея Революции достоинства, который должен будет появиться в городе.