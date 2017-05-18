11:17 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Владимирском спуске ограничат движение

На столичном Владимирском спуске планируется на какое-то время ограничить перемещение авто.

На Владимирском спуске ограничат движение

Так, на указанной улице движение ограничат 18-го, а также 19-го мая. Эти сведения ранее распространили в администрации (КГГА). Согласно данным – начиная с десяти вечера 18-го числа и до шести утра 19-го будут ремонтировать покрытие и потому отчасти ограничат передвижение транспорта на ул. Владимирский спуск.

Также известно об идущем на Красноткацкой ремонте, где также по 20-е мая ограничили движение.

Как сообщал УРА-Информ, в городе 17-го мая решили восстановить движение автобусов 114-го маршрута, а также 24-го – ранее передавали в Киевпастрансе.


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