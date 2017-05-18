15:42 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных вокзалах появятся терминалы по продаже билетов

Уже в самое ближайшее время на вокзале столицы нашей страны будут установлены терминалы, которые предназначены специально для покупки здесь билетов. 

На столичных вокзалах появятся терминалы по продаже билетов

Эти данные в ходе сегодняшней конференции распространил представитель ж/д сообщества – отметили в "Укрзализныце". Стало известно о том, что сейчас идет улучшение стандартов работы с пассажирами, начинается применение терминалов для самостоятельного обилечивания.

Вскоре подобные начнут функционировать и на центральном вокзале. А после этого аналогичные терминалы должны появиться также и на прочих вокзалах города и государства.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в столице в пробный рейс с речного вокзала отправлен речной трамвайчик.


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