На столичных вокзалах появятся терминалы по продаже билетов

Эти данные в ходе сегодняшней конференции распространил представитель ж/д сообщества – отметили в "Укрзализныце". Стало известно о том, что сейчас идет улучшение стандартов работы с пассажирами, начинается применение терминалов для самостоятельного обилечивания.

Вскоре подобные начнут функционировать и на центральном вокзале. А после этого аналогичные терминалы должны появиться также и на прочих вокзалах города и государства.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в столице в пробный рейс с речного вокзала отправлен речной трамвайчик.