09:59 17.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве со среду частично ограничат движение по улице Красноткацкой

Столичные власти предупреждают, что со среду,17 мая, на улице Красноткацкой будет частично ограничено движение транспорта.

В Киеве со среду частично ограничат движение по улице Красноткацкой

Тут на участке от улицы Строителей до улицы Бажова будет проводится текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ремонтные работы будут проводится до 20 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве начиная с 16 мая запланировано ограничение передвижения автотранспорта на путепроводе, что около станции " Нивки". Передвижение транспорта планируется ограничить в сторону центральной части города. Жвижение тут ограничено до 20 августа.


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