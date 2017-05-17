В Киеве со среду частично ограничат движение по улице Красноткацкой

Тут на участке от улицы Строителей до улицы Бажова будет проводится текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ремонтные работы будут проводится до 20 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве начиная с 16 мая запланировано ограничение передвижения автотранспорта на путепроводе, что около станции " Нивки". Передвижение транспорта планируется ограничить в сторону центральной части города. Жвижение тут ограничено до 20 августа.