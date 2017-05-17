В Киеве со среду частично ограничат движение по улице Красноткацкой

Столичные власти предупреждают, что со среду,17 мая, на улице Красноткацкой будет частично ограничено движение транспорта.
Тут на участке от улицы Строителей до улицы Бажова будет проводится текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ремонтные работы будут проводится до 20 мая.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве начиная с 16 мая запланировано ограничение передвижения автотранспорта на путепроводе, что около станции " Нивки". Передвижение транспорта планируется ограничить в сторону центральной части города. Жвижение тут ограничено до 20 августа.